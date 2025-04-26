Музыкальный продюсер раскритиковал поведение Гвердцители до начала СВО в РФ

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник оценил поведение певицы Тамары Гвердцители после того, как она покинула Россию в 2022 году, сообщило интернет-издание «Абзац». По его словам, отношение артистки изменилось еще до объявления спецоперации.

Продюсер рассказал, что еще до начала спецоперации поведение певицы сильно изменилось. В 2021 году скончался концертный директор артистки Геннадий Руссу. По словам Дзюника, он признавался о намерении прекратить сотрудничество с Гвердцители. В последнее время певицу многое не устраивало, а срыв договоренностей приносил неудобства ее музыкальному директору.

«За несколько месяцев до его смерти мы с ним общались, и он мне рассказывал, что планировал создать мальчишеский коллектив взамен сотрудничеству с Гвердцители. Он мне говорил: «Леня, такая проблема с ней стала – я предлагаю ей что-то, а она все время отказывается. То у нее какие-то другие взгляды, то вариант ей не нравится», – рассказал Дзюник.

По данным издания, в знак протеста против СВО певица покинула Россию и приняла решение выступать за границей. Практически на первом концерте она заявила, что не намерена исполнять песни на русском языке. Продюсер Дзюник уверен, что именно российские поклонники сделали певицу настолько популярной. В России ее часто приглашали на различные мероприятия и концерты. Певица была востребована. Эксперт считает, что покинув страну, артистка испортила свою репутацию.

«Помню, еще Иосиф Давыдович Кобзон ее поддерживал и всегда с большим участием приглашал на собственные концерты, а она вот так спустя годы поступила с его памятью. Разве это нормально?» – раскритиковал Гвердцители музыкальный продюсер Дзюник.

По информации издания, последний концерт Гвердцители в Москве прошел три года назад. Певица иногда выступает в США и странах Запада.

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