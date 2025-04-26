«Она пыталась быть луной»: невеста Лепса иронично высказалась о своей популярности

По данным издания, девушка выложили ироничный пост. Она отметила, что активно развивается, но публика воспринимает ее только как невесту певца Григория Лепса.

«Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она все равно "невеста Григория Лепса"», — поделилась она.

По информации издания, девушка принимает участие в различных проектах. Студентка лондонского вуза появилась в реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ. Однако имя девушки преимущественно упоминается в привязке к ее известному жениху. Лепс и Киба часто появляются вместе на светских мероприятиях. Пара не скрывает отношений. Они активно рассказывают обо всем, с чем им приходится сталкиваться.

Издание напомнило, что невеста Лепса младше его старшей дочери. Аврора открыта к публике. Недавно она рассказала некоторые интимные подробности жизни с артистом. Поставить в неудобное положение студентку пыталась одна из подписчиц, но Аврора с иронией ответила на вопрос. Задумывается девушка и о продолжении рода. Аврора уверена, что после рождения малыша обратится к пластическим хирургам для коррекции фигуры.

Ранее сообщалось, что певица народа ханты представила Югру на форуме в США.