МВД Грузии у въезда в Тбилиси задержало участников митинга: есть пострадавшие

Сотрудники МВД Грузии проинформировали, что в воскресенье, 2 февраля, был задержан 31 участник митинга, который прошел у въезда в Тбилиси, сообщил ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что в митинге приняли участие представители оппозиционных партий и их единомышленники, гражданские активисты. В полиции уточнили, что причиной для задержания стало неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Митингующих обвиняют в мелком хулиганстве.

В ведомстве добавили, что во время митинга был задержан один из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелия. В настоящее время политический деятель, как и некоторые другие задержанные, отпущены под подписку. Позже суд решит, какую меру наказания выберет за правонарушения.

Издание отметило, что акции протеста начались в ноябре после заявления премьер-министра. В частности, Ираклий Кобахидзе сообщил, что решение о вступлении в ЕС замораживается. 2 февраля протестующие собрались у торгового центра «Тбилиси молл». Участники митинга пытались перекрыть дорогу, ведущую в столицу. На место прибыли правоохранители. Началась потасовка. Известно о пострадавших среди протестующих.

Ранее сообщалось, что Грузия вместо овец закупила в России крупный рогатый скот и свиней.