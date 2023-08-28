МВД Литвы: На границе с Белоруссией закроют еще два пункта пропуска

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте проинформировала о намерении страны закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией, пишет агентство ТАСС.

Закрытием пропускных пунктов занимаются многие страны, которые расположены вдоль государственной линии с республикой. Для обсуждения вопроса в Варшаве в понедельник, 28 августа, была организована встреча глав МВД стран Балтии и Польши.

Перейти границу между Литвой и Белоруссией раньше можно было в шести точках, которые специально оборудованы для этого. 18 августа стало известно о закрытии двух из шести. Теперь планируют закрыть еще два.

«Министерство внутренних дел внесет в правительство предложение о закрытии еще двух пунктов перехода. Это коснется КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас», - проинформировала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее прокомментировал решение Литвы, Польши и Латвии закрыть границу. Он уверен, что от таких действуют пострадают сами инициаторы. Жители республики не выезжают в эти страны, поэтому для Белоруссии мало что изменится.

Лидеры Польши, Литвы, Латвии уверены, что Белоруссия угрожает целостности стран. Чтобы исключить возможность проникновения террористов на территории, в МВД принимают решение о сокращении количества контрольно-пропускных пунктов.