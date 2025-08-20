МВД объявило в розыск секс-коуча Алекса Лесли

По данным издания, писатель и создатель скандально известных «телесных тренингов» Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) официально объявлен в федеральный розыск. Согласно информации, опубликованной в базе данных МВД России, основанием для розыскных мероприятий стала статья Уголовного кодекса Российской Федерации.

Текущее местонахождение блогера, который позиционировал себя как наставник по соблазнению (пикап-коуч), в настоящее время неизвестно. Анализ геолокационных меток в его социальных сетях позволяет предположить, что на данный момент мужчина может проживать на территории Польши, в Варшаве.

По данным издания, поводом для возбуждения уголовного дела могли послужить события в Москве, которые произошли в июне. Согласно имеющейся информации, Кириллов организовал и провел так называемый тренинг, в ходе которого его ученики практиковались в приближении к незнакомым женщинам на улице. В ходе акции участники тренинга совершали неприемлемые действия сексуального характера — хватали случайных прохожих за ягодицы, а свои противоправные действия фиксировали на видео.

Ранее сообщалось, что мать ребенка блогера Лесли подала в суд Москвы иск о лишении его родительских прав.