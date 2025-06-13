МВД обновило список разыскиваемых преступников, за которых обещает вознаграждение

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в розыске которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 1 млн руб., сообщил ТАСС.

По данным издания, из списка исключили члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В перечне появились новые фамилии. Так, в реестр внесены данные о лидере брянской ОПГ Емеле Одесском (Николае Емельянове). Вознаграждение обещают за помощь в установлении местонахождения Владимира Кириллова, который совершил покушение на председателя Самарского областного суда. Кроме того, в список внесена фамилия Дмитрия Мамонова. Находясь в гостях, он убил своего друга. Мужчина решил скрыть следы преступления и заминировал тело. По плану при открытии двери сработало бы взрывное устройство, но в его работе произошел сбой.

По информации издания, в обновленный список также попали: фигурант серии заказных убийств и разбоев Олег Тимошенко, подозреваемый в убийстве минимум пяти человек Андрей Самойлов, главарь ОПГ Фахрудин Махмудов, подозреваемый в убийстве Станислав Галкин. Установлено, что некоторые подозреваемые покинули территорию РФ.

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 млн руб. за каждого из разыскиваемых», — указано в сообщении на сайте МВД.

Ранее в Госдуме рассказали о придуманных перед длинными выходными новых схемах мошенников.