Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что нахождение ВСУ на территории Курской области не может повлиять на позицию Запада: Украина не имеет право наносить удары по РФ с применением переданного ей натовского оружия, сообщил Reuters.

Источники Reuters сообщили, что некоторые американские политики обеспокоены развитием ситуации в Курской области. Они считают, что киевский режим нашел способ, как защититься. Кроме того, Киев настаивает на важности применения американского оружия, демонстрируя значительные успехи. Так, за две недели присутствия на российской земле, военные ВСУ захватили более 80 населенных пунктов общей площадью 1150 кв.м.

Reuters отмечает, что информация об успехах поступает исключительно от украинской стороны. Проверить ее достоверность у редакции нет возможности. Американские политики опасаются, что если ВСУ будут и дальше проходить вглубь РФ, то поступит жесткая ответная реакция.

В связи с данными событиями редакция обратилась за комментарием к польскому главе МИД. Томаш Семоняк заявил, что подход Запада остался неизменным.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — заявил Семоняк.

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ВСУ из добровольческого отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область для защиты мирного населения.