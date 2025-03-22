Пенсионерам назвали льготы, которые можно оформить только по заявлению

Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на большинство полагающихся им преференций без необходимости подачи каких-либо заявлений. Однако некоторые льготы предоставляются исключительно по запросу. Об этом в беседе с агентством «Прайм» поведала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Финогенова рассказала о том, что существуют льготы как на федеральном, так и на региональном уровне. Федеральные льготы распространяются на всех пенсионеров в России, а региональные зависят от возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации.

Например, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, налоговые льготы, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте к месту лечения, а также дополнительные выплаты за содержание иждивенцев и стаж работы в сельской местности — это федеральные льготы. Чтобы получить их, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд, многофункциональный центр (МФЦ) или подать заявление через портал госуслуг.

«В региональные льготы входит снижение налога на транспорт, субсидии на оплату ряда коммунальных услуг, а также льготы на пользование общественным транспортом», — заключила Финогенова.

Ранее сообщалось, что в Мордовии депутат нашел способ не платить за «коммуналку» пенсионерам.