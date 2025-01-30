МВД: съехавший на автомобиле по лестнице водитель из Петрозаводска еще не найден

Личность водителя внедорожника, который скрылся от погони по пешеходной лестнице в Петрозаводске, до сих пор не установлена, сообщил karelinform.ru.

В понедельник, 27 января, в соцсетях появилось видео погони за нарушителем в Петрозаводске. На кадрах видно, что внедорожник съехал в сторону вокзала по пешеходной лестнице. Машину нарушителя преследовало два автомобиля ДПС. Одна машина остановилась. Из нее вышел сотрудник, который погнался за внедорожником по лестнице. Второй автомобиль продолжил движение по дороге, чтобы, предположительно, преградить проезд внедорожнику внизу лестницы.

«КарелИнформ» обратился за комментариями в пресс-службу регионального МВД. В ведомстве проинформировали, что по состоянию на 30 января водитель внедорожника не обнаружен. Сотрудники не установили его личность.

Издание со ссылкой на соцсети сообщило, что сам внедорожник Volkswagen Touareg был найден в одном из микрорайонов города. Водителя в нем не было. Информацию подтвердили в полиции. Сотрудники ГАИ просят горожан сообщать о любые сведения по данному инциденту.

В телеграм-канале «Полиция Карелии» указано, что погоня началась после того, как водитель проигнорировал жест сотрудников Госавтоинспекции о необходимости остановиться.

«Двигаясь по улицам города, водитель нарушал дорожные правила, создавал угрозу жизни и здоровью других участников. На улице Фрунзе водитель совершил движение по тротуару и пешеходной лестнице, после чего скрылся», — указано в сообщении.

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