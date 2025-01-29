Блогера из Дагестана арестовали за опасный пранк на дороге

Блогера Шамиля Керимова из Дагестана арестовали после публикации в соцсетях видео, на котором он посадил за руль автомобиля манекен из алюминиевых банок. При это сам Керимов вышел из машины и оставил транспортное средство в движении. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел на оживленной дороге, а конечной точкой маршрута стал пост ДПС. На кадрах видно, как инспекторы попытались остановить автомобиль, но безуспешно. Позже началась погоня, в результате которой Керимова задержали. Суд назначил ему 15 суток ареста за уклонение от административного наказания. Однако это может быть не единственное последствие: правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела за создание угрозы безопасности движения.

Сам блогер объяснил, что выполнял задание для конкурса, организованного другим популярным автором. Он также утверждает, что в машине находился еще один человек, который в нужный момент перехватил управление.

Накануне Керимов уже публиковал экстремальные видео, связанные с дорожными рисками, включая опасные маневры и вождение в неадекватном состоянии.

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