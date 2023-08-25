В социальные сети попало видео, на котором две девушки танцуют на могилах украинских военнослужащих. В интернет-мессенджере министерства внутренних дел Украины рассказали подробности инцидента, пишет агентство «РИА Новости».

МВД Украины сообщает, что две девушки, жительницы Киева, танцевали на могилах военнослужащих и выставили в сеть данное видео. Сотрудники ведомства во время ежедневного мониторинга обратили внимание на контент и начали разбираться. Девушек задержали.

«За надругательство над могилами полиция Киева расследует уголовное дело. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в МВД

Девушкам грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В интернет-мессенджере опубликовано их фото. Причины поступка не объясняются.

Автор издания «Global Times» рассказывает, как украинцы находят способ избегать мобилизации. Автор обвиняет Запад в том, что он отправляет на Украину оружие и оказывает финансовую поддержку, но сохраняет жизни собственных солдат.