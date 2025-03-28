МВД: в Раменском из нарколабораторий изъяли 200 кг мефедрона стоимостью 800 млн руб.

В Раменском из двух нарколабораторий изъяли 200 кг мефедрона на 800 млн руб., сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Генерал-майор полиции проинформировала, что синтетическое наркотическое вещество изъяли из оборота. В операции участвовали представители ГУНК МВД России и сотрудники территориальных подразделений полиции. Злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории Московской области. В настоящее время задержаны двое жителей Подмосковья и уроженец Оренбургской области. Их подозревают в преступной деятельности. Задержание проходило в несколько этапов.

«В ходе проверки оперативной информации полицейские остановили иномарку, выезжавшую с территории поселка в Раменском муниципальном округе. В ее багажнике обнаружено четыре килограмма кристаллического вещества. Водителя и пассажира задержали», — сообщила Ирина Волк.

По данным Волк, третьего подозреваемого задержали на территории одной из лабораторий, где производили синтетические препараты. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Были обнаружены крупные партии готовых запрещенных веществ и химические реактивы, которые направили на экспертизу. Кроме того, были изъяты различные приборы и оборудование, которые станут уликой в доказательстве вины подозреваемых.

«Всего по результатам проведенных мероприятий изъято более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн руб.», — написала Ирина Волк.

Задержанные рассказали, что запрещенные препараты распространяли по всей территории РФ. Деятельность вели через интернет. Таким же способом заказывали сырье, которое забирали потом в различных тайниках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию, организованную жителем Смоленской области.