В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию, организованную жителем Смоленской области

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому округу задержали 32-летнего уроженца Смоленской области, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские в ходе отработки полученной оперативной информации установили, что он организовал нарколабораторию в арендованном доме, расположенном в одном из СНТ вблизи деревни Порядино.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Раменском полиция ликвидировала лабораторию по производству прекурсоров.