МВФ: доллар сохранил доминирующее положение в мировой торговле на фоне высоких геополитических рисков

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что ряд факторов негативно влияли на развитие доллара в последние несколько лет: пандемия, спровоцированная распространением по всеми миру COVID-19, вооруженный конфликт на Украине. Это принудило многие страны адаптироваться под новые реалии и пересматривать партнерские отношения.

Согласно мнению Гиты Гопинат, несколько стран работает над тем, чтобы снизить зависимость от доллара не только по экономическим причинам, но и в целях сохранения национальной безопасности. Несмотря на это, доллар все равно занимает доминирующие позиции.

«По данным [системы платежей] SWIFT, [на доллар] приходится около 80% торгового финансирования <...>. На него также приходится почти 60% валютных резервов, несмотря на постепенную диверсификацию валютных резервов от доллара к нетрадиционным резервным валютам, таким как австралийский доллар и канадский доллар», — объяснила Гопинат.

Главный фактор, который позволяет доллару доминировать, — выбор данной валюты при оплате сырьевых товаров.

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