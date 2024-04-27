«Абсолютная пустышка»: экономист раскрыл нюансы запрета обращения криптовалюты в России

В Госдуме предложили запретить на территории РФ организацию обращения криптовалют с рядом исключений, в который попадают майнеры и тестовые проекты Центробанка.

Инициативу оценил экономист Михаил Беляев. Он рассказал, какие нюансы стоит учесть создателям законопроекта.

«Надо начать с определения статуса криптовалюты. Это цифровой актив, который создан за пределами нашей экономики. Должен быть запрещен статус добытой криптовалюты как денег. Валюта может иметь статус актива, ценных бумаг или какой-то неосязаемой вещи, но только не денег», — рассказал экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что решение о запрете организации обращения криптовалюты весьма неоднозначное.

«Странно, что предлагают запретить криптовалюту, но разрешить ее майнинг. Люди, которые отделают цифровую валюту от криптовалюты, не понимают, о чем говорят. Они находятся под давлением спекулянтов, которые на этом зарабатывают, и тех, кто осуществляет криминальные платежи», — добавил экономист.

Для решения поставленного вопроса, подчеркнул Беляев, необходимо выставить барьер между денежным обращением и законной валютой, выпущенной Центральным банком. Если этой границы не будет, возможно расстройство денежного обращения страны с последующим ухудшением экономики.

«По майнингу этой валюты должен быть регламент, чтобы ее можно было добывать только после оформления в качестве ИП. То есть, человек будет платить за электроэнергию, а с доходов платить налоги. Если это не будет продумано и сделано, то все остальное — абсолютная пустышка, основанная на непонимании природы криптовалюты», — пояснил Беляев.

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