МВФ: Конфликт между Израилем и Палестиной негативно влияет на мировую экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг, 09 ноября, на конференции заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной негативно влияет на стабильность мировой экономики, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Конфликт Израиля и Газы добавляет неопределенности и рисков», - рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

Прошлые кризисы существенно отразились на бедном населении мира. Речь идет о пандемии и проведении СВО. Во время пандемии были разорваны многие связи поставок. События на Украине стали очередной катастрофой для мировой экономики. Произошел кризис стоимости жизни. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке также может закончиться очередным кризисом.

Конференция была посвящена обсуждению угроз мировой экономике и презентации итогов исследовательских изучений.

После начала СВО ряд иностранных компаний приняли решение не работать на территории России. Были введены санкции. Правительство РФ мотивировало соотечественников изготавливать собственную продукцию, чтобы не зависеть от Запада. Время показало, что данная стратегия оказалась эффективной.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главную проблему экономики России.