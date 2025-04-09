«Мы боремся за компании»: Воробьев прокомментировал переезд бизнеса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с корреспондентом издания «Ведомости» рассказал об управлении регионом с помощью цифровых технологий и о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес.

Глава отметил заинтересованность функционирования различных предприятий на территории Подмосковья. К числу положительных моментов данной тенденции Андрей Воробьев отнес создание рабочих мест и поступление в региональный бюджет налогов.

«Мы знаем, что вся жизнь — борьба. И конечно, мы боремся и за компании», — отметил губернатор Московской области.

Корреспондент уточнил, ставит ли регион цель — мотивировать «Газпром» перенести штаб-квартиры в Подмосковье. Андрей Воробьев опроверг такое предположение. Губернатор рассказал, что регион реализует множество совместных с предприятием проектов. В работе принимают участие различные округи Подмосковья. Так, «Газпром СПКА» инициировал в Щелкове производство космических спутников.

Глава региона отметил, что Подмосковье претендует на IT-компании. Например, в Дубне «Ядро Фаб» расширяет производство вычислительной техники.

«Открываем новые цеха точного литья и сборки высокочастотных приборов, а также строим завод по производству магнитов для ОПК на базе НПП „Исток“ во Фрязине. Росатом в новом государственном индустриальном парке в Ленинском создаст производство печатных плат», — рассказал Андрей Воробьев.

По данным Воробьева, в ближайшие три года на территории Дубны появится современный завод по производству электрооборудования и гидравлических систем для отечественных самолетов. В Солнечногорске специалисты намерены реализовать проект по созданию транспорта и добывающей техники, необходимой для выполнения горных работ.

«Также делаем ставку на фарму: это развитие ПСК „Фарма“ на территории ОЭЗ „Дубна“ — выпуск лекарств. В Красногорске у нас заработал исследовательский центр в сфере биотехнологий „Биннофарм групп“, где также будут производиться современные лекарственные препараты», — проинформировал губернатор Воробьев.

Глава отметил, что в Подмосковье работает большое количество иностранных компаний. В свою очередь регион создает благоприятные условия для комфортного сотрудничества. Подмосковье умеет адаптироваться под новые реалии. Ранее в Солнечногорск пришел Mercedes, что было положительно воспринято правительством. Теперь на его базе функционирует китайский производитель.

«У нас рекордное число иностранных компаний, вы знаете, что большинство из них остались», — отметил глава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что китайская Shacman собралась локализовать производство грузовиков в России.