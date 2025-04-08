Китайская Shacman собралась локализовать производство грузовиков в России

Компания ООО «Шакман моторс» совместно с китайским производителем Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства грузовиков в России. Об этом сообщил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такой шаг направлен на адаптацию бизнеса к актуальным условиям и востребованности российского рынка.

Ранее Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запретило импорт и реализацию грузовиков Shacman модели SX3258 из-за несоответствия определенным обязательным требованиям. В связи с этим «Шакман моторс» разработал план, направленный на устранение замечаний регулятора и восстановление поставок.

Как сообщил Пичугин, компания также планирует запустить отзывную кампанию в рамках установленного срока. Рассмотрение программы отзыва составит 30 дней, однако в случае необходимости внесения корректировок со стороны государственных органов этот срок может быть продлен на такие же 30 дней.

Ранее РБК сообщило, что Dior и Prada решили закрыть часть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.