«Мы бы сошли с ума»: дочь военнослужащего рассказала о шантаже и угрозах со стороны ВСУ

Дочь военнослужащего РФ Татьяна рассказала ТАСС, как ее семью шантажировали ВСУ: угрожали прислать голову отца, требовали 30 тыс. руб. и принуждали фотографировать стратегически важные для противника здания и данные.

Дочь военнослужащего рассказала, что ВСУ связались с ее мамой через сообщение в телеграм-канале. Они прислали фото отца девушки. На фото был изображен глава семейства. В робе он находился в лагере. В этом же сообщении супруге военнослужащего прислали задание, которое требовалось выполнить: сфотографировать одно административное здание, номера автомобилей, сотрудников МВД и ФСБ. Девушка рассказала, что семья сразу проинформировала об инциденте российские спецслужбы.

«Если бы не их поддержка, мне кажется, мы бы сошли с ума», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны, сообщения продолжали поступать. Украинские военные требовали, чтобы семья прислала 30 тыс. руб. В противном случае угрожали, что попавший в плен мужчина пострадает. Семье угрожали «прислать голову».

Девушка рассказала, что когда отец попал в плен, с ней связывался украинский журналист и общественный деятель. Он показал по видеосвязи раненого отца. В этот же день поступил звонок с требованияем денег. Девушке запретили обращаться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

По данным агентства, военнослужащего РФ удалось вернуть из украинского плена. Василию из города Стерлитамака в Башкирии помогли благодаря своевременному обращению его родных к правоохранителям, отметил ТАСС.

Ранее сообщалось, что многодетного бойца СВО, оставшегося с детьми после гибели бывшей жены, требуют вернуть в часть.