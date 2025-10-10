Многодетного бойца СВО, оставшегося с детьми после гибели бывшей жены, требуют вернуть в часть

Вернуть в строй потребовали бойца СВО — отца большого семейства, который отбыл домой. Об инциденте сообщил интернет-портал «Москва онлайн». Причиной возвращения екатеринбуржца стало несчастье в семье.

В начале 2025 года мать двоих его детей, с которой он в разводе, совершила нападение на них, после чего покончила с собой. Дети остались живы, но присмотреть за ними оказалось некому.

Со слов военнослужащего, просьбу об увольнении он направил еще в феврале. Он также является отцом еще одного ребенка в нынешнем браке, что дает ему основания считаться многодетным отцом. Документы были переданы в расположение части, но ответа не последовало в течение полугода.

В августе боец узнал, что в части разыскивают его родных для сдачи образцов ДНК. Подобная процедура проводится в отношении близких тех, кто числится пропавшим без вести и не может быть опознан визуально. При этом мужчина все это время находился вместе с детьми.

«Тогда мне сообщили, что всем „плевать на моих детей“ и я должен вернуться на службу», — рассказал солдат.

Военный обратился за помощью к местному уполномоченному по правам человека, Татьяне Мерзляковой. Она заверила представителей СМИ, что вопрос об увольнении россиянина и его возвращении к мирной жизни будет решен в ближайшее время, ориентировочно в течение двух недель.

