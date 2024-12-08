«Мы добрые люди»: бойцы РФ рассказали, как назвали модернизированную «Бабу Ягу»

Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Центр» рассказали РИА Новости, что назвали модифицированный БПЛА «Баба Яга», захваченный у ВСУ в зоне СВО, «тетей Верой».

Операторы подразделения БПЛА, которые занимались модернизацией беспилотного летательного аппарата, выполняют боевые задания в зоне СВО. Они рассказали, что провели работы по усовершенствованию трофея в лаборатории. Ее разместили в блиндаже. В рамках модернизации были заменены стандартные двигатели.

«Они (ВСУ) используют слово «Баба Яга», мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди — приносим добро, поэтому «тетя Вера» доставляет подарки», — рассказал корреспондентам военнослужащий РФ.

Военнослужащие РФ рассказали, что уникальность дрона состоит в одновременном использовании четырех двигателей. 4 FPV-дрон работает на четырех лучах. В целях уменьшения воздействия средств РЭБ противника операторы подразделения БПЛА использовали аналоговое управление.

Собеседник агентства отметил, что бойцы долго преследовали БПЛА. Они использовали дрон DJI mavic, что позволило захватить объект практически без повреждений. Теперь «тетя Верой» будет выполнять несколько функций.

Во-первых, доставлять боеприпасы и провизию военнослужащим России. Во-вторых, беспилотник будут применять для минирования местности. БПЛА обладает технической способностью нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов. Дальность передвижения достигает 20 км. К преимуществам собеседник отнес бесшумность работы и неприметность для тепловизора по причине меньшей теплоотдачи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 декабря ВС России уничтожили 46 беспилотников ВСУ над пятью областями.