В Воронежской области после атаки БПЛА горел промышленный объект

В ночь на 8 декабря ВСУ в очередной раз пытались совершить попытки атаковать города России. Силы ПВО обезвредили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами, сообщили в Минобороны РФ.

«17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области», — указано в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал жителей региона в своем телеграм-канале о ракетной опасности. Глава призвал всех спуститься в безопасное место и находиться там до отмены тревоги. Утром 8 декабря Вячеслав Гладков рассказал о мерах поддержки, которые оказывает регион пострадавшим от атак ВСУ жителям.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале проинформировал о возгорании на одном из промышленных предприятий региона после падения обломков украинского БПЛА. Возгорание было оперативно ликвидировано. Оперативной информации о пострадавших не поступало.

Губернаторы других регионов, которые указаны в сводке Минобороны, на данный момент информации о последствиях работы ПВО в телеграм-каналах не сообщали.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вынуждены были отойти из Нового Комара под натиском ВСУ.