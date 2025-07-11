«Мы это учитываем»: Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, сообщило РИА Новости.

Спикер отметил, что Москва обращает внимание на все заявления Мерца, анализирует их и делает собственные выводы для принятия последующих решений.

«Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И такой агрессивной мобилизации Европы», — сказал Песков журналистам.

По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих поделился информацией о своих рабочих беседах с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что настаивал на продолжении оказания помощи Украине со стороны США. По мнению политика, важно одновременно оказывать гуманитарную и военную помощь. При необходимости канцлер ФРГ готов помогать США в реализации плана. Например, приобретать американское вооружение и передавать Киеву.

Ранее сообщалось, что Захарова предложила Мерцу раскошелиться в ответ на слова о репарациях РФ Киеву.