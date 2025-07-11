Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия должна компенсировать Украине ущерб в размере 500 миллиардов евро. В ответ на это заявление официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предложила немецкому политику вспомнить о том, что у Запада есть значительные задолженности перед другими странами.

В своем Телеграм-канале Захарова отметила, что отправной точкой можно считать события, связанные с вмешательством западных стран в дела России в период с 1918 по 1922 год.

"О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы", – уточнила дипломат.

Она также упомянула о распаде Советского Союза, который, по словам представителей коллективного Запада, был «результатом их усилий». Захарова отметила, что процесс разделения страны потребовал значительных финансовых затрат, и предложила «взять в руки калькуляторы».

Кроме того, следует подчеркнуть, что эксперты из Советского Союза оказывали помощь в реставрации произведений искусства, в том числе в восстановлении шедевров Дрезденской галереи. В этом контексте Захарова предложила Мерцу проявить инициативу и выделить средства.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus. Он отметил, что это довольно сложные в использовании ракеты и на их освоение нужно не менее шести месяцев. Власти Германии не хотят публично раскрывать планы поставок вооружений Киеву, чтобы держать Россию в неведении, заключил канцлер.