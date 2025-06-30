«Мы искренне сожалеем»: Песков прокомментировал демарш Баку из-за задержаний азербайджанцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Таким образом спикер прокомментировал заявление МИД Азербайджана, который настаивает на расследовании задержания азербайджанцев в РФ, сообщил РБК.

Песков обратил внимание на важность диалога. Кремль готов разъяснить причину задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Россия также считает необходимым пояснить характер событий, которые стали поводом для азербайджанской стороны для демарша.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Песков отметил, что в настоящее время в повестке дня нет телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако при необходимости такой разговор может состояться в любой момент. Песков добавил, что Россия заинтересована в продолжении развития добрых отношений с государством в восточной части Закавказья.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что задержанные граждане подозреваются в убийствах, которые они, предположительно, неоднократно совершали на территории Екатеринбурга в составе преступной группы. Преступления происходили в разные годы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что азербайджанская община в России раскритиковала Баку за политику.