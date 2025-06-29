Азербайджанская община в России раскритиковала Баку за политику

В российском азербайджанском сообществе выразили недовольство в адрес Баку, обвинив власти в политических манипуляциях после задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Соответствующее заявление разместили в телеграм-канале, принадлежащем азербайджанской диаспоре России.

В тексте сообщения подчеркивается, что в то время как азербайджанская община в России пытается преодолеть последствия недавних трагических событий, связанных с гибелью выходцев из Азербайджана в ходе полицейской операции, официальные лица в Баку продолжают заниматься «политиканством».

По мнению представителей диаспоры, в критические моменты для общины азербайджанские власти активизируют свои медиа-ресурсы, что, однако, приводит лишь к ухудшению отношений с Российской Федерацией.

Особое внимание в общине обратили на публикацию в азербайджанском государственном агентстве Azertag, в которой утверждалось, что инцидент в Екатеринбурге является проявлением давления, которому «часто подвергаются» азербайджанцы и другие диаспоры, проживающие в России.

В заявлении также подчеркивается, что «ни один уважающий себя российский азербайджанец» не желает нести ответственность за оскорбительные высказывания в адрес российского руководства, в том числе президента Владимира Путина, звучащие из уст азербайджанских журналистов.

«Все это приходится тащить на себе азербайджанской диаспоре, пока власти Азербайджана заняты политическими игрищами, бьющими по репутации общины азербайджанцев России», — заявили представители общины.

Диаспора считает, что вместо попыток «нахамить Москве» Баку следовало бы сосредоточиться на традиционной дипломатической работе и на «оказании действенной помощи нашим землякам, подозреваемым в тяжких преступлениях».

Ранее сообщалось, что парламентская делегация Азербайджана отказалась посещать Москву.