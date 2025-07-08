«Мы к ним придем»: Николай Валуев рассказал о заочном аресте на Украине

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на информацию о заочном аресте на Украине, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат высказал мнение, что решение о возбуждении против него уголовного дела на Украине было принято давно. Валуев предполагает, что причина — его активная поддержка жителей Крыма, которые не побоялись на референдуме проголосовать за присоединение к РФ.

Депутат ГД отметил, что СК РФ возбудил большое количество уголовных дел в отношении граждан Украины. Фигуранты дел повлияли на гибель многих людей. Они ведут террористическую деятельность. Однако и на Украине возбуждают дела против российских политических деятелей. Главное отличие в том, что граждане РФ не совершали преступлений.

Депутат Валуев отметил, что украинские власти смогут привлечь его к ответственности в случае его физического нахождения в стране.

«Но судя по тому, как развиваются события, как идет СВО, мы к ним придем, только в другом качестве», – резюмировал Николай Валуев.

По информации издания, к 15 годам лишения свободы на Украине приговорили депутатов ГД РФ Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова и председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева.

Ранее сообщалось, что бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова заочно арестовали по делу о мошенничестве.