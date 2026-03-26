«Мы не сможем ее кушать»: как Татарстан предлагает адаптировать гастрономию для местного рынка

Председатель татарстанского отделения «Опоры России» Антон Баклашов рассказал, что у малого бизнеса республики уже есть определенные наработки по взаимодействию с партнерами из Индии, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Антон Баклашов рассказал, что одна их сфер, в которой можно начать эффективное сотрудничество, — это IT. Стороны уже провели несколько встреч в формате онлайн. Итогом стала взаимная заинтересованность: специалисты РФ из Татарстана и Индии заявили о готовности работать вместе. Теперь началась стадия активных переговоров.

Баклашов рассказал, что еще одна сфера возможного сотрудничества — пищевая промышленность. Эксперт предположил, что Татарстан может как экспортировать, так и импортировать различную продукцию. Специалисты могут приобретать у индийских коллег сырье, чтобы перерабатывать его на территории РФ. Однако Баклашов предположил, что еда из Индии не будет пользоваться спросом в РФ.

«Мы не сможем ее кушать. Так же и китайская. Я много был в Китае. Если вот сейчас посадить за китайский стол, только китайское меню, то ее сложно кушать — настолько разные культуры. Абсолютно разная кухня, разные специи, вкус разный. Она не адаптирована под наши потребительские требования, она просто здесь не пойдет», — поделился опытом Баклашов.

По словам собеседника, он вел переговоры с известными китайскими шеф-поварами, чтобы они приехали и организовали приготовление китайской кухни, которая пришлась бы по вкусу российским гостям. То же самое реально сделать и с индийской кухней.

Председатель татарстанского отделения «Опоры России» указал на еще один вопрос, требующий решения. Специалисты из Индии могут приехать в Татарстан для работы. Людей необходимо обучить языку и проинформировать о законодательстве РФ. Однако проблема в том, кто будет ими управлять.

«Привезти сотрудников можно — 100, 200, 500 человек. Ребята говорят, тысячу привезем, но ими здесь должны управлять их же специалисты. Надо подготовить управленцев оттуда, которые здесь будут руководить этими кадрами», — рассказал Баклашов.

