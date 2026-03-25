Русская школа + китайский ИИ: Ногинск станет пилотной зоной цифровой революции в образовании

Центр образования №5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске готовится заключить соглашение о партнерстве с китайской школой Няньтунь. Сотрудничество предполагает, в частности, интеграцию технологий искусственного интеллекта в учебный процесс — шаг, способный кардинально изменить привычные методы преподавания, сообщил REGIONS.

«Программа визита оказалась насыщенной. Помимо обсуждения перспектив ИИ, она включила в себя открытый урок китайского языка для учащихся Богородского округа, круглый стол и телемост с Китаем и выступления художественной самодеятельности», — рассказали в пресс-службе администрации Богородского округа.

Детали будущего договора пока не разглашаются. Однако специалист в области компьютерных технологий Алексей Максаков в беседе с REGIONS рассказал, на что уже способен искусственный интеллект и какие задачи сможет решать в будущем.

Эксперт отметил новые разработки создателей машинного интеллекта: к примеру, технологии компьютерного зрения уже могут отслеживать степень вовлеченности учеников на уроках, а алгоритмы адаптивного обучения способны подстраивать учебные материалы под уровень знаний и интересы каждого школьника, формируя индивидуальные образовательные траектории.

«Из существующих технологий — проверка тетрадей и мониторинг успеваемости. Автоматизация рутинной работы позволит учителям сосредоточиться на творческой части преподавания, а ИИ сможет анализировать результаты учеников и выявлять пробелы в знаниях, предлагая индивидуальные рекомендации», — рассказал специалист.

Полномасштабная замена педагогов машинами в обозримом будущем не планируется — акцент сделан на оптимизацию и поддержку преподавательского труда. Однако отправная точка для системной цифровизации уже обозначена. Визит представителей из Китая подтвердил: Богородский округ готов стать пилотной зоной для внедрения инновационных разработок в русле госпрограммы «Цифровое Подмосковье».

В ближайшее время ожидается подписание соглашения, которое раскроет конкретные механизмы интеграции ИИ в учебный процесс. Неизменным остается одно: будущее школы уже на пороге, и оно складывается из взаимодействия двух языков — русского и китайского.

