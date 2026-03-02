«Мы не знали»: обвиняемые по делу «Крокуса» выступили с последним словом и заплакали в зале суда

В понедельник, 2 марта, обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» выступали с последним словом в военном суде в Москве. Четверо из них заплакали и обратились с просьбой не приговаривать их к длительным срокам заключения, сообщил REGIONS.

Один из участников процесса рассказал REGIONS, что Алишер Касимов*, Израил Исломов* и его сыновья Диловар* и Аминчон* Исломовы* расплакались на последнем слове в суде. 64-летний Израил Исломов был особенно эмоционален. За стеклом у него практически началась истерика.

По данным участника процесса, обвиняемые сообщили, что не были проинформированы о намерениях террористов. Они считают, что не должны нести ответственность за действия злоумышленников.

Показания не совпадают с версией следствия, согласно которой Хусейн Хамидов* обеспечивал деньгами тех, кто непосредственно участвовал в теракте. Алишер Касимов предоставил исполнителям жилье. Братья Диловар и Аминчон Исломовы помогали преступникам скрыться, передав им свой автомобиль Renault Symbol. Их отец, Израил Исломов, как полагает следствие, также финансировал террористов.

Приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале огласят в четверг, 12 марта, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу «Крокус Сити Холла» требуют лишить террористов шанса на УДО.

*Внесены в реестр экстремистов и террористов РФ.