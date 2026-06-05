«Мы ничем не могли помочь»: организатор смертельного тура на гору написал журналистам письмо из СИЗО

Руководитель красноярской туристической фирмы, которая организовала поход в горы Бурятии, прислал письмо журналистам из СИЗО. Речь идет о трагедии, в результате которой погибли три красноярских туриста. Текст письма руководителя турфирмы Endeavour Tour Сергея Ткаченко опубликовал телеграм-канал «Борус», сообщил prmira.ru.

По информации издания, в настоящий момент сам Ткаченко, а также еще два сотрудника компании — заместитель директора и гид-инструктор — находятся в следственном изоляторе в Улан-Удэ. Именно оттуда глава фирмы направил свое обращение к представителям СМИ.

В письме Сергей Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибших туристов. При этом он отметил крайне важную деталь. По его словам, у него сейчас нет никакой возможности рассказать миру, что же «на самом деле произошло» на горе Мунку-Сардык.

«Увы, горы неумолимы, когда решают кого-то забрать. Нам, живым, лишь повезло не оказаться там же в то же время, где Женина [один из погибших туристов] связка столкнулась с неумолимой силой. Мы ничем не могли помочь», — по информации издания, такие строки есть в письме.

Адвокат Сергея Ткаченко — руководителя красноярской турфирмы Endeavour Tour, организовавшей поход в горы Бурятии, — высказал свою позицию относительно предъявленного обвинения. Защитник Дмитрий Редькин считает, что обвинение является неполным и строится на формальных основаниях.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае организуют дополнительные поиски пропавшей семьи Усольцевых.