«Мы очень гордимся»: «Бурановские бабушки» отреагировали на новость о включении в базу «Миротворец»

Продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова рассказала о реакции представительниц музыкального коллектива на информацию, что они были внесены в украинскую базу «Миротворец», сообщило интернет-издание «Абзац».

Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение-2012», оказался в базе «Миротворец». Участницы исполняли композиции для жителей Крыма и Донбасса. Украинская сторона считает, что таким образом фольклорный коллектив поддерживает агрессию, якобы нацеленную на Украину.

Продюсер Рубцова рассказала, что участницы коллектива узнали о добавлении в базу в Новгородской области. В регионе они встречаются со своими поклонниками, чтобы подарить приятные впечатления. По словам Рубцовой, женщины гордятся тем, что коллектив появился в украинской базе.

«Передайте, пожалуйста, всему миру, что мы очень гордимся таким почетным званием „Миротворец“ и то, что на нас обратила внимание Украина, значит, мы все правильно делаем и будем продолжать это делать», — сказала Рубцова.

Украинский сайт открылся в 2014 году. В него попадали те граждане Украины, кто поддержал отсоединение областей на референдуме и выступил за образование независимых республик. Кроме того, внесены фамилии политиков, музыкантов, волонтеров, общественных деятелей, кто каким-либо образом поддерживают жителей новых регионов РФ.

Ранее сообщалось, что блогер Влад А4 попал в базу «Миротворца» за вопрос, заданный президенту РФ Путину.