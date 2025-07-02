Блогер Влад А4 попал в базу «Миротворца» за вопрос Путину

Популярный белорусский блогер Владислав Бумага (более известный как Влад А4) попал в базу украинского сайта «Миротворец», сообщило РИА Новости.

На «Миротворце» в карточке Бумаги отмечается, что он «поддерживает информационную политику России, а также распространяет российскую пропаганду».

Как пишет РИА Новости, 29-летний автор видеороликов оказался в «черном списке» Украины из-за своего вопроса президенту России Владимиру Путину о работе видеохостинга YouTube в РФ во время его прямой линии в декабре 2025 года.

Бумага спросил российского лидера о замедлении работы YouTube на территории России. Путин, отвечая блогеру, отметил, что неполадки с работой сервиса во многом связаны со сбоями со стороны самого YouTube.

Создатели скандального сайта «Миротворец» вносят в свою так называемую базу данных информацию о политиках, деятелях культуры и искусства, журналистах, которые, по их мнению, угрожают безопасности Украины.

Ранее стало известно, что главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова внесли в базу «Миротворца».