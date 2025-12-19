«Мы просто хотели отпраздновать»: страшная цена выпускного на базе отдыха. Появились новые подробности расследования

Председатель СК РФ затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти школьника. Трагический инцидент произошел во время празднования выпускного, сообщил VSE42.RU со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, в июне 2025 года выпускники и их родители праздновали окончания 9-го класса. Для торжества выбрали базу отдыха. Во время расследования установлено, что отец одного из учащихся предложил ребятам покататься на лодке. Прогулка прошла без спасательных жилетов.

По словам родителей, мужчина остановил лодку недалеко от берега и попросил ребят добраться до берега вплавь. В социальных сетях близкие погибшего рассказали, что инициатор водной прогулки переживал, что заденет винтом мотора купающихся в озере людей. Дети прыгнули в воду. Один из подростков утонул.

Родители в соцсетях утверждают, что глубина озера достигает более 6 метров. Отец, который катал детей на лодке, остановился на расстоянии от берега примерно в 8 метров. Лодка рассчитана на пять человек. По словам очевидцев, в ней катались сразу семь человек. Родители призвали разобраться в ситуации.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», — указано в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что скончалась школьница, которую в конце ноября под Казанью разорвали собаки.