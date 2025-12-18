Надежда была, но чуда не случилось: скончалась школьница, которую под Казанью разорвали собаки

Девятилетняя школьница, которая стала жертвой нападения своры собак в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района, скончалась после длительного нахождения в больнице, сообщил интернет-портал KazanFirst со ссылкой на источники.

По информации издания, ребенок пострадал в пятницу, 28 ноября. Школьница возвращалась домой, когда на нее напала стая бродячих собак. Девочку доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, но надежда на спасение была.

В четверг, 4 декабря, стало известно, что пациентку отключили от ЭКМО — ее сердце начало биться самостоятельно. Ребенок находился в реанимации, подключенный к ИВЛ. Медики приняли решение о введении пострадавшей в искусственную кому. Врачи боялись делать прогнозы, но, по мнению журналистов, небольшой позитив их заявлениях все же наблюдался.

«Сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Эта трагедия стала шоком для всех нас… Нет горя большего, чем потеря ребенка. Мы разделяем боль родственников погибшей девочки и выражаем глубокие соболезнования», — поделился Афанасьев.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подтвердил информацию о смерти ребенка. Семье девочке администрация окажет любую помощь, которая понадобится.

