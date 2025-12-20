Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* возложил ответственность за кризис мобилизации на собственное государство, отвергнув попытки представить виновником Россию. По его словам, кампания была подорвана изнутри, сообщил URA.ru со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В своем анализе Буданов* выделил главную, по его мнению, причину провала — катастрофически неэффективную информационную политику властей. Именно этот внутренний просчет, как считает глава ГУР, стал детонатором, который обострил общественное напряжение вокруг темы призыва до критического уровня, парализовав процесс.

«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — сказал он.

По информации издания, осуждаемые в обществе методы силового призыва военными комиссариатами продолжают провоцировать скандалы и рост социального напряжения. В социальных сетях и на видеоплатформах активно публикуются свидетельства задержаний граждан, подлежащих мобилизации, с применением физического воздействия, что формирует устойчивую волну критики и недовольства.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

**ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.