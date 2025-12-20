Сербский журналист Марио Бойич в разговоре с РИА Новости назвал причину, по которой страны Евросоюза не могут отправить своих военных на Украину.

Периодически высокопоставленные лица заявляют, что готовы отправить военных своих стран на Украину. Рассматривается вариант, при котором Россия и Украина договорятся о мирном урегулировании конфликта. В таком случае на территорию Украины будут направлены иностранные военнослужащие. Например, в Британии уже оценивают необходимые материальные затраты, позволяющие реализовать план.

Посетивший Донбасс сербский журналист оценил перспективы отправки европейских военных контингентов на Украину. Он высказал мнение, что у многих стран нет сильной действующей армии. Эксперт отнес к таким странам Францию, Великобританию и еще некоторых участников ЕС.

«Страны ЕС не имеют армии – у них есть ЛГБТ*-бригады. Так я их называю. ЛГБТ*-бригады просто не готовы действовать каким-либо образом», – сказал Бойич.

МИД Российской Федерации в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что потенциальное развертывание контингентов стран-участниц Североатлантического альянса на территории Украины рассматривается как абсолютно неприемлемый для России сценарий, ведущий к резкому обострению обстановки и чреватый прямыми рисками эскалации.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.