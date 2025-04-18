«Мы жертвуем всем»: элитное подразделение французской полиции объявило о забастовке

Представители профсоюза рассказали телеканалу, что бастующие намерены при помощи акции протеста добиться увеличения премий за переработки. Один из бастующих рассказал, что представителям элитной бригада розыска и реагирования приходится часто работать сверхурочно. По его словам, на личную жизнь практически не остается времени. Однако на росте заработной платы, по его мнению, переработка никак не отражается.

«Мы жертвуем всем», — заявил один из бастующих.

По данным телеканала, забастовка началась на этой неделе. Бастующие заявили, что акция протеста бессрочная. Она прекратится тогда, когда будут выполнены все требования полицейских. Еще одна цель забастовки — добиться признания сложности и опасности труда представителей BRI.

Ранее сообщалось, что в Британии собираются бросить военных на борьбу с бастующими мусорщиками.