В Британии собираются бросить военных на борьбу с бастующими мусорщиками

Власти Великобритании задействовали армию для урегулирования ситуации, возникшей из-за забастовки сотрудников, занимающихся вывозом мусора в Бирмингеме. Как сообщает газета Telegraph, это сделано с целью помочь городским властям Бирмингема справиться с текущей ситуацией и снизить риски для здоровья жителей.

Вице-премьер Анджела Рэйнер задействовала полномочия, позволяющие оказывать военную поддержку гражданским властям, чтобы решить проблему. В случае необходимости число военных специалистов может быть увеличено.

«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сообщает издательство.

Британские СМИ сообщают о трудностях, с которыми столкнулись жители Бирмингема из-за забастовки сотрудников коммунальных служб.

В городских районах возникли стихийные мусорные кучи, в которых обитают крысы, по размеру сравнимые с домашними кошками. Многие жители вынуждены прибегать к услугам частных фирм, оплачивая вывоз мусора по ценам, что доходят до сотен фунтов стерлингов.

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