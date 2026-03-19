На 30-й неделе пришлось пройти три круга ада: будущая мама из Кемерова рассказала об игноре в поликлинике
Беременная кемеровчанка пожаловалась губернатору Кузбасса на хамство в больнице
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница Кемерова, находящаяся на 30-й неделе беременности, пожаловалась на хамство в медучреждении и адресовала свое обращение губернатору Кузбасса Илье Середюку через его чат, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, беременная россиянка рассказала, что пришла в отделение функциональной диагностики уже в третий раз за результатами, однако вместо помощи столкнулась с равнодушием медперсонала.
По словам будущей мамы, медработница проигнорировала ее вопросы и предпочла вести беседу с коллегой на отвлеченные темы. Возмущенная пациентка поинтересовалась, зачем выходить на работу, если нет желания нормально общаться с людьми. Россиянка призвала разобраться в ситуации.
«Грубо отвечает на вопросы, иногда вообще не отвечает и игнорирует, что это за поведение такое?» — написала кемеровчанка.
В администрации больницы имени Беляева отреагировали оперативно. В официальном ответе сообщили, что с сотрудницей и всем персоналом отделения уже проведена беседа о правилах общения с пациентами.
Ранее сообщалось, что уснувшая во время приема пациентки медсестра намерена уволиться.