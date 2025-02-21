На 55-м году жизни умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Команда «Европейской медиагруппы» выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова в связи с его уходом из жизни 21 февраля 2025 года, указано в телеграм-канале ЕМГ.

В сообщении ЕМГ отмечено, что у Андрея Михайлова за 30 лет трудовой деятельности накопилось много опыта. Он работал ведущим на «Эльдорадио». Позже запустил новый проект — «Дорожное радио». Вместе с командой занимался развитием данного проекта. До 2023 года занимал должность программного директора, после — был консультантом.

Команда ЕМГ отметила, что под руководством Михайлова радио сначала заняло лидерские позиции в Санкт-Петербурге, а после и на национальном рынке.

«Это большая утрата для каждого из нас», — указано в сообщении ЕМГ.

В сообщении ЕМГ причина смерти и детали похоронной процессии не указаны. Директор медиагруппы Роман Емельянов отметил в разговоре с NEWS.ru, что профессиональные качества — не главная заслуга Михайлова. Он был добрым и отзывчивым человеком.

Ранее сообщалось, что актер Косарев умер после продолжительной болезни.