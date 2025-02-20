Актер из «Улиц разбитых фонарей» Косарев умер после продолжительной болезни

В среду, 19 февраля, ушел из жизни актер Геннадий Косарев, который прославился ролью в знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей». Ему было 64 года, сообщил Молодежный театр на Фонтанке в соцсети «ВКонтакте».

Причиной его смерти стало тяжелое заболевание, однако его коллеги предпочли не раскрывать подробности диагноза. Известно, что артист долго страдал от недуга.

После завершения обучения в ГИТИСе Косарев начал свою карьеру в Московском театре им. В.В. Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более десяти ролей в таких постановках, как «Жизнь Клима Самгина», «Ящерица» и «Смерть Дракона». Но затем он решил изменить свою жизнь и переехал в Петербург.

В Молодежном театре на Фонтанке он трудился на протяжении более 30 лет. Геннадий Евгеньевич всегда отличался стойкостью и преданностью своему делу.

Несмотря на болезнь, он продолжал выходить на сцену, не желая подводить зрителей. Всего у него насчитывалось более 40 работ в кино и сериалах, наиболее известные из которых — «Улицы разбитых фонарей», «Невский. Проверка на прочность» и «Все началось в Харбине».

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» и модель Playboy Ариана Белламар умерла в 46 лет.