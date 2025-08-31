На 84-м году жизни умер народный артист России Вячеслав Вершинин

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в своем телеграм-канале проинформировал , что на 84-м году жизни народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии, актер и режиссер Вячеслав Вершинин.

Как отметил руководитель региона, творческий путь Вершинина на протяжении почти шестидесяти лет был неразрывно связан с Академическим русским театром имени Евгения Вахтангова в Северной Осетии. За эти годы мастер сцены воплотил более двухсот разнообразных сценических образов, а также поставил в качестве режиссера десятки спектаклей.

Меняйло охарактеризовал покойного как «легендарного мастера осетинской сцены», подчеркнув его значительный вклад в театральное искусство. Вершинин являлся лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова — высшей творческой награды Республики Северная Осетия-Алания, присуждаемой за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста, отметив невосполнимую утрату для всей культурной общественности республики. Прощание с выдающимся актером и режиссером пройдет в ближайшие дни.

«Для коллег он был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей — артистом, который умел тронуть сердце и подарить настоящие эмоции», — написал глава республики Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось, что скончался легендарный композитор и пропагандист культуры конкани Эрик Александр Озарио.