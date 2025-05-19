На 99-м году ушел из жизни народный артист СССР Юрий Григорович

Информацию агентству подтвердил помощник народного артиста Александр Колесников. Он отметил, что в ближайшее время будет названа дата и место прощания.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сказал собеседник ТАСС.

По информации издания, Юрий Григорович поставил на сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) восемь оригинальных балетов: «Иван Грозный», «Золотой век», «Легенда о любви», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Каменный цветок», «Ангара», «Спартак». В период с 1964 по 1995 год выступал главным балетмейстером Большого театра. Григорович вошел в историю отечественной культуры как автор хореографических редакций балетов, которые эксперты называют классическим наследием.

По данным издания, на протяжении профессиональной деятельности народный артист СССР неоднократно был награжден почетными званиями. На его заслуги обращали внимание не только в России, но и за границей. Общее количество достойных наград превышает число 60. Именно постановки принесли ему мировую славу. Начинал творческую деятельность солистом. В балетную труппу был принят после окончания хореографического училища.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни актриса Татьяна Басова, знакомая по фильму «Выше радуги».