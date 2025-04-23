На Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

В Таганский суд Москвы поступили материалы по делу об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*, которое было возбуждено в отношении Apple Distribution International Ltd, сообщил ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время дата рассмотрения дела еще не назначена. В случае признания вины компания, как юридическое лицо, будет обязана выплатить штраф в размере около 4 млн руб. Суд также вправе назначить приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)*», — сказали ТАСС в суде.

Издание обратило внимание, что в суд иногда попадают материалы о нарушении российского законодательства со стороны компании. В ноябре 2024 года суд ознакомился с материалами дела и пришел к мнению, что компания не удалила информацию, распространение которой по территории России запрещено. Тогда суд назначил штраф в размере 3,6 млн руб.

Телеграм-канал Baza предположил, что могло стать поводом для возбуждения административного дела в этот раз. В последнем обновлении в честь акции, которую проводят для поддержки представителей ЛГБТ-сообществ*, появились новые обои. По информации Baza, обои можно было выбрать и ранее, но после обновления их объединили в отдельную категорию.

Ранее эксперт Шайхразеева предположила, что Apple сможет сохранить свое присутствие на российском рынке.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.