Названы новые пути для параллельного импорта техники Apple в Россию

Преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева в беседе с RuNews24.ru рассказала , что техника Apple не только останется на рынке в РФ, но и, возможно, найдет новые пути для развития в стране.

Параллельный импорт стал частью России с момента санкций, что в целом удовлетворило потребности граждан. Такой способ позволил поставлять товары в обход ограничений и санкций. «Трамповские» пошлины могут оказаться полезными: поставки могут перенаправить из Бразилии или Мексики в РФ, что будет, скорее всего, недорого. По словам Шайхразеевой, у западных брендов появилась новая лазейка.

«Таким образом, Apple и другие западные бренды имеют возможность не только сохранить свое присутствие на российском рынке, но и найти новые способы взаимодействия с потребителями, открывая новые пути для стратегического роста и успеха», — считает Юлия Шайхразеева.

Отметили, что пока ситуация на российском рынке электроники остается нестабильной, а иностранные бренды сталкиваются с новыми вызовами.

Ранее сообщалось, что компания Apple чартерным рейсом собралась перевезти 600 тонн своей продукции из Индии.