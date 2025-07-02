На берегу Данилихи появился дом с ручками

В Перми в рамках детского художественного проекта «Долина Данилихи: скрытое и удивительное» на берегу реки и в близрасположенном сквере появились фигуры сказочных существ, сообщил properm.ru.

Фотографиями оригинальных поделок на странице в ВК поделилась местная активистка Надежда Баглей. Всего вдоль берега появилось 18 объектов. По словам общественницы, каждая поделка — не только декоративное украшение городской локации. Юные авторы работ стремились привлечь внимание соотечественников к важности сохранения окружающей среды. На некоторых объектах установлены таблички, другие — символично напоминают о важности уборки после себя мусора. Например, прозрачная Лошадка, созданная из волн Данилихи, показывает чистоту склона.

Общественница опубликовала фото сома. К его телу прикреплен различный мусор. Таким образом автор поделки привлек внимание горожан к важности сохранять чистым водное пространство региона. Ребята уверены, что установленные фигуры будут защищать реку.

«Очень добрые помощники и защитники реки Данилихи появились в сквере Каменских! Их создали дети вместе с командами Крепкий Палец из Омска и Пространство Тут из Перми», — написала общественница.

Общественница рассказала, что новые самодельные скульптуры не отмечены на карте парка и берега. Однако их легко заметить. Яркие и необычные, они привлекают внимание и поднимают настроение.

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