«Вода никуда не делась»: в Кузбассе пояснили причину обмеления реки Искитимки

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов в прямом эфире радио «Маяк-Кузбасс» ответил на вопросы горожан о состоянии реки Искитимки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент «Сибдепо» после жалоб горожан посетил берег реки: обмелевшее дно завалено мусором и затянуто трясиной, пахнет илом, утки ходят по размякшей грязи, осталось всего несколько луж. Жители продолжают прогуливаться вдоль берега, но не скрывают обеспокоенности из-за состояния некогда красивой реки.

«Помню, приходила сюда еще 9 мая, и вода закрывала большую часть ступенек смотровой площадки. Здесь даже было огорожено. Может, это из-за жары все засохло», — кемеровчанка поделилась мнением с корреспондентом.

Мэр рассказал, что специалисты специально закрыли затворы шандор, которые расположены под Университетским мостом. Они проводят технические работы. Специалисты заменят решетки, почистят те, что еще сохранились, и уберут скопившуюся грязь. Кроме того, в городе намерены начать строительство пешеходного моста. Объект соединит парк им. Жукова и экопарк. В рамках подготовительных работ понадобилось перекрыть поступление воды.

По словам мэра, специалисты решили использовать временное обмеление реки в своих целях. Они прочистят дно, в том числе уберут иловые отложения. Анисимов призвал горожан не переживать. После окончания технического обслуживания шандор вода непременно снова заполнит дно реки.

«Вода никуда не делась», — успокоил горожан мэр Кемерово.

Ранее мэр Кемерово прокомментировал популярность фотографии со студентами, которая у многих вызвала ассоциацию со снимком The Beatles.