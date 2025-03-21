На борту около 100 тыс. тонн сырой нефти: в Германии конфисковали танкер Eventin

По данным издания, танкер шел под флагом Панамы. Он потерял управление у берегов ФРГ 10 января. Конфискация прошла в пятницу, 15 марта. Танкер перевозил около 100 тыс. тонн сырой нефти, стоимость которой достигает примерно €40 млн. Распоряжение о конфискации выдало главное таможенное управление. Основанием стало то, что танкер уже старый.

По данным издания, правительство не определило алгоритм дальнейших действий. Актуальными остаются два вопроса — как откачать нефть, а также как поступить потом с пустым судном. В Министерстве финансов комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на вопросы безопасности.

«Около 100 тыс. тонн сырой нефти стоимостью около €40 млн теперь переходят в немецкую собственность», — пишет Spiegel.

Издание отметило, что подобный инцидент не первый случай, когда иностранный танкер был конфискован. Правительство ФРГ решило конфисковать судно, которое отправилось с российского порта Усть-Луга и следовало через Балтийское море в Египет. Основанием стали санкции.

По данным издания, танкер Eventin оказался на немецкой территории из-за потери управления. В итоге судно отклонилось от заданного курса и оказалось вблизи Рюгена. Танкер отбуксировали. За ситуацией следили представители комитета ФРГ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Северном море столкнулись и загорелись танкер и грузовое судно.