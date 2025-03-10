В Северном море столкнулись и загорелись танкер и грузовое судно

В Северном море у берегов британского Йоркшира столкнулся нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Стало известно, что грузовое судно стояло на якоре под португальским флагом, танкер шел под американским. На данный момент причины ЧП неизвестны, но в результате разлива топливо загорелось, как и сами суда.

К месту происшествия направлены спасательные шлюпки и вертолет береговой охраны, пока, по предварительной информации, обошлось без пострадавших — команда успела эвакуироваться на шлюпках.

Ранее стало известно, что у берегов Турции в Мраморном море столкнулись два корабля.